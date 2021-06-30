Более 300 водителей наказали за превышение скорости в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Об оперативно-профилактическом мероприятии «Правопорядок» рассказали в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, ОПМ «Правопорядок» проходит по всей Жамбылской области по поручению начальника департамента полиции региона генерал-майора полиции Жаната Сулейменова.

«Сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции ведут профилактическую работу - раздают водителям брошюры и проводят разъясняющие беседы. Полицейские напоминают об опасности езды за рулем в состоянии утомления, при повышенной скорости движения, а также о том, что надо принимать меры, чтобы не допустить засыпания за рулем в ночное время», - пояснили в ведомстве.

За время оперативно-профилактического мероприятии «Правопорядок» полицейскими выявлено 1 243 нарушения Правил дорожного движения. К примеру, за превышение установленной скорости к ответственности привлечено 343 водителя, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – 16.

Установлен один факт управления автомобилем лицом, лишенным водительских прав. В отношении 40-летнего жителя города Каратау, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, начато досудебное расследование по статье 346 части 1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

В департаменте полиции Жамбылской области отметили, что в регионе с каждым днем растет число транспортных средств, возрастает интенсивность движения на дорогах. Поэтому профилактика дорожно-транспортного травматизма остаётся одним из самых актуальных вопросов.

На прошедшем совещании по вопросам обеспечения дорожной безопасности с участием начальников управлений, районных отделов полиции проинформировали, что будут пересмотрены графики и маршруты патрулирования, усилена работа по выявлению автобусов и такси, занимающихся незаконной перевозкой пассажиров, организованы проверки их технического состояния.

Совместно с представителями местных исполнительных органов сотрудники полиции изучают возможности программных комплексов, которые будут фиксировать нарушения ПДД. Все эти меры будут эффективны, если водители будут соблюдать дорожную дисциплину, отметили в ведомстве.

Помимо этого, продолжают нарушать правила дорожного движения и пешеходы, которые пытаются пересечь дорогу в неустановленных местах. Порядок на дороге зависит от бдительности и осторожности каждого водителя и пешехода.

В департаменте полиции Жамбылской области на постоянной основе призывают участников дорожного движения к бдительности на дорогах, подчеркнули в ведомстве.