Более 300 тысяч уведомлений получили налогоплательщики РК в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщил об уплаченных казахстанцами налогах в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Налоговое администрирование преимущественно направлено на сервисное обслуживание налогоплательщиков. Особое внимание уделяется дистанционному мониторингу, который предусматривает предупредительные меры по налоговым правонарушениям. В рамках камерального контроля в целях предупреждения нарушений на ранней стадии налогоплательщикам направляются извещения или уведомления, предоставляющие им право самостоятельного устранения выявленных нарушений без применения штрафных санкций», - сказал Ерулан Жамаубаев в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что налогоплательщику предоставляется 30 рабочих дней для самостоятельного устранения нарушений путем изменения налоговой отчетности либо предоставления пояснения в случае их не подтверждения.

«Так, за 2022 год по выявленным нарушениям в адрес налогоплательщиков направлены 324 тысячи уведомлений, из них по 203 тысячам уведомлений нарушения подтверждены и начислены налоги в бюджет на сумму 572 млрд тенге», - отметил заместитель Премьер-Министра.

Как говорится в информации ведомства, за 2021 год по выявленным нарушениям в адрес налогоплательщиков сформированы и направлены 221,3 тысячи уведомлений, из них по 150 тысячам уведомлений нарушения подтверждены и начислены налогы в бюджет на 358,5 млрд тенге.