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Более 300 тысяч тенге и золота лишилась акмолинка, пытаясь «снять порчу»

11 Ноября 2020 06:00
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Более 300 тысяч тенге и золота лишилась акмолинка, пытаясь «снять порчу»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В сумму более 600 тысяч тенге обошелся акмолинке ритуал «снятия порчи», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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Как рассказали в ведомстве, заявление от потерпевшего поступило в полицию 8 ноября. 26-летний житель города Кокшетау сообщил, что женщина по имени Кристина обманом завладела более 600 тысячами тенге его матери.

Было установлено, что потерпевшая познакомилась с подозреваемой через социальные сети. Последняя разместила в них объявление об оказании магических услуг.

«За снятие порчи» и проведение ритуалов пострадавшая передала подозреваемой денежные средства в сумме 333 тысяч тенге и золотые изделия на сумму 300 тысяч тенге. Была установлена 34-летняя жительница города Макинска Буландынского района, которая призналась в содеянном», - отметили в полиции.

По факту возбуждено досудебное производство по уголовной статье «Мошенничество».



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#Акмолинская область   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Оксана Матасова

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