Более 300 тысяч россиян выехали из Казахстана - Минтруда РК

29 Ноября 2022, 11:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Около 100 тысяч граждан России находятся в Казахстане. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По оперативным данным, которыми ежедневно обмениваются, чуть более 400 тысяч россиян приехали, выехали чуть больше 320 тысяч. Около 100 тысяч россиян пока находятся здесь», - сообщила Тамара Дуйсенова журналистам после заседания Правительства.

Также министр поделилась данными относительно трудовых мигрантов из России.

«Если говорить о трудовых мигрантах, то на сегодня, включая прошлые года около 22 тысяч человек находятся в Казахстане. Они работают и отчисляют пенсионные взносы», - проинформировала глава Минтруда.

Ранее сообщалось, что на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 957 иностранных граждан.