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    12:07, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    Более 300 тысяч неоформленных автомобилей насчитывается в РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов после заседания Правительства сообщил, что в стране насчитывается более 300 тысяч неоформленных автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В последнем послании Президент разрешил оформлять ввезенные в Казахстан иномарки в упрощенном порядке. Сумма не должна превышать 200-250 тысяч тенге. Для этого нам нужно разработать законодательство и внести изменения в два закона. Это налоговый и экологический кодексы. Коллеги готовят законопроекты. Когда они будут готовы, мы примем нормативный акт. В Казахстане насчитывается более 300 тысяч таких иномарок. После принятия закона мы начнем работу», - сказал Марат Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов.

    По его словам, для того, чтобы решить эту проблему, необходимо внести изменения в два кодекса.

    «Закон мы не готовим. Мои коллеги готовят. Соответствующие изменения в налоговый и экологический кодексы готовятся уполномоченными министерствами. Есть поручение Президента. Планируется принять до 1 января 2023 года. После принятия закона мы подготовим правила, то есть отработаем, как легализовать автомобили», - добавил министр внутренних дел.


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