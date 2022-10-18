Более 300 тысяч неоформленных автомобилей насчитывается в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов после заседания Правительства сообщил, что в стране насчитывается более 300 тысяч неоформленных автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнем послании Президент разрешил оформлять ввезенные в Казахстан иномарки в упрощенном порядке. Сумма не должна превышать 200-250 тысяч тенге. Для этого нам нужно разработать законодательство и внести изменения в два закона. Это налоговый и экологический кодексы. Коллеги готовят законопроекты. Когда они будут готовы, мы примем нормативный акт. В Казахстане насчитывается более 300 тысяч таких иномарок. После принятия закона мы начнем работу», - сказал Марат Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, для того, чтобы решить эту проблему, необходимо внести изменения в два кодекса.

«Закон мы не готовим. Мои коллеги готовят. Соответствующие изменения в налоговый и экологический кодексы готовятся уполномоченными министерствами. Есть поручение Президента. Планируется принять до 1 января 2023 года. После принятия закона мы подготовим правила, то есть отработаем, как легализовать автомобили», - добавил министр внутренних дел.