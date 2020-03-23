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Более 300 тысяч медицинских масок дополнительно завезли в столицу

23 Марта 2020 14:32
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Более 300 тысяч медицинских масок дополнительно завезли в столицу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столицу дополнительно завезли более 300 тысяч медицинских масок. Об этом на своем Telegram-канале сообщил Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Акиматом столицы совместно с «СК Фармация» на долгосрочной основе проработан вопрос поставки масок и антисептиков. Цена маски - 56 тенге, в одни руки выдают не более 5 масок. На прошлой неделе в аптеки города завезли более 450 тысяч медицинских масок. Медицинские работники, полицейские, сотрудники социальных объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города, обеспечены медицинскими масками, антисептиками и другими средствами защиты», - говорится в сообщении Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Минздрав РК, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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