Более 300 тысяч медицинских масок дополнительно завезли в столицу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столицу дополнительно завезли более 300 тысяч медицинских масок. Об этом на своем Telegram-канале сообщил Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акиматом столицы совместно с «СК Фармация» на долгосрочной основе проработан вопрос поставки масок и антисептиков. Цена маски - 56 тенге, в одни руки выдают не более 5 масок. На прошлой неделе в аптеки города завезли более 450 тысяч медицинских масок. Медицинские работники, полицейские, сотрудники социальных объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города, обеспечены медицинскими масками, антисептиками и другими средствами защиты», - говорится в сообщении Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.