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Более 300 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Петропавловска

29 Января 2020 14:31
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Более 300 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске коммунальные службы с начала зимнего сезона вывезли с улиц города свыше 300 тысяч кубических метров снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что в день вывозят по 10-13 тысяч кубических метров снега.

«Территорию города разделили на 9 участков. Их закрепили за коммунальными предприятиями, которые проводят там механизированную уборку, погрузку и вывоз снега, обрабатывают улицы противогололедными материалами. Работы проводятся преимущественно в ночное время с десяти часов вечера до пяти утра. Задействовано 100 единиц техники. В дневное время механизированной очисткой занимаются 75 единиц техники», - проинформировали в пресс-службе.

В городском акимате утверждают, что реагируют на все сообщения в социальных сетях о некачественной уборке снега. Выезжают на место и устраняют недочеты.

В этом году на зимнее содержание улиц Петропавловска, по сведениям городского акимата, выделили 625 млн тенге. Уборкой снега занимается генеральный подрядчик «Коммунхоз» и 12 субподрядных организаций. Всего имеется 145 единиц техники. Вручную убирают снег 250 человек. Функционируют четыре снежные свалки.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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