Более 300 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Петропавловска
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске коммунальные службы с начала зимнего сезона вывезли с улиц города свыше 300 тысяч кубических метров снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что в день вывозят по 10-13 тысяч кубических метров снега.
«Территорию города разделили на 9 участков. Их закрепили за коммунальными предприятиями, которые проводят там механизированную уборку, погрузку и вывоз снега, обрабатывают улицы противогололедными материалами. Работы проводятся преимущественно в ночное время с десяти часов вечера до пяти утра. Задействовано 100 единиц техники. В дневное время механизированной очисткой занимаются 75 единиц техники», - проинформировали в пресс-службе.
В городском акимате утверждают, что реагируют на все сообщения в социальных сетях о некачественной уборке снега. Выезжают на место и устраняют недочеты.
В этом году на зимнее содержание улиц Петропавловска, по сведениям городского акимата, выделили 625 млн тенге. Уборкой снега занимается генеральный подрядчик «Коммунхоз» и 12 субподрядных организаций. Всего имеется 145 единиц техники. Вручную убирают снег 250 человек. Функционируют четыре снежные свалки.
- Двух человек осудили по делу о гибели мужчины возле кафе в Петропавловске
- Зачем вырубают деревья на улицах – объяснил в соцсетях аким Петропавловска
- Около 300 коек на случай госпитализации людей с коронавирусной инфекцией подготовили в СКО
- Занятия для учащихся 0-4 классов отменили в СКО
- 303 многодетные семьи стоят в очереди на получение жилья в Петропавловске
- Дворы пожилых людей очищают от снега полицейские СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана