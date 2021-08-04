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Более 300 тысяч человек в день прививаются от коронавируса в Узбекистане

4 Августа 2021 13:05
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Более 300 тысяч человек в день прививаются от коронавируса в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С начала августа в Узбекистане отмечается существенный рост темпов вакцинации от коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным Минздрава Республики Узбекистан, с начала августа ежедневное количество вакцинируемых превышает 300 тысяч человек. Рекорд суточного показателя зафиксирован 2 августа, когда прививку против коронавируса получили 327 628 человек.

Всего на сегодняшний день в стране использовано 8 318 126 доз вакцины, из которых первую дозу получили 5 453 534 человек, вторым и третьим (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами) компонентами вакцины соответственно привились 2 055 938 и 808 654 узбекистанца.

Среди регионов по темпам вакцинации лидируют Ферганская (1 045 608), Наманганская (1 040 493) и Андижанская (922 565) области.

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется четырьмя препаратами: это европейская вакцина AstraZeneca, китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001, российская «Спутник-V» и, с 1 августа - американская Moderna.

На фоне обострения эпидемиологической ситуации в республике 17 июля Спецкомиссией по противодействию коронавирусу принято решение об обязательной вакцинации граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. 3 августа в Узбекистане принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения.




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#Узбекистан   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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