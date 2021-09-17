Более 300 тысяч человек в Алматинской области прошли перепись населения онлайн

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На 17 сентября онлайн перепись в Алматинской области прошли свыше трехсот тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, перепись населения в Казахстане проводится с использованием двух методов сбора информации: опрос респондентов интервьюерами на планшете с 1-30 октября, и методом самозаполнения в режиме онлайн на интернет ресурсе Бюро национальной статистики sanag.gov.kz с 1 сентября по 15 октября.

С 1 сентября по 17 сентября по Алматинской области прошли онлайн опрос 388 396 человек, это составляет 18,5% всего населения области.

«Кто не может самостоятельно пройти перепись населения в онлайн режиме и для удобства населения во всех районах и городах области (в ЦОН, акиматах, сервисных акиматах, органах статистики и др.) организованы места самообслуживания граждан, где специалисты оказывают помощь населению переписаться в онлайн формате. Кто не переписался в онлайн формате, с 1 октября по 30 октября интервьюеры с планшетами будут проводить подворовой обход населения и перепишут их»,- рассказала заместитель руководителя Департамента статистики Алматинской области Динара Молдагулова.

Кроме того, в регионе планируется привлечь на данную работу 2512 интервьюеров и 359 инструкторов контролеров, по договору возмездного оказания услуг.

«При проведении переписи населения безопасность личных данных гарантирована, вся информация, получаемая от граждан при проведении переписи, передается на центральный сервер Бюро через защищенные каналы связи, а также по единой транспортной среде государственных органов, где для защиты информации применяются криптографические средства защиты со стандартом РК»,- отметила представитель Департамента статистики Алматинской области.