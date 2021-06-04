Более 300 субъектов бизнеса работают по проекту Ashyq в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области стал одним из первых среди государственных органов области, который вошел в проект Ashyq в формате «добровольных участников». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время по региону участие в проекте «ASHYQ» принимают 345 субъектов, из них: объекты общественного питания – 277, фитнес-клубы – 11, спа-центры – 2, компьютерные клубы – 24, сауны – 10, бильярдные – 6, кинотеатры – 4, театры – 2, бассейны – 3, спортивные комплексы – 2, боулинг – 1, межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозчики – 3.

Для бизнеса использование приложения дает возможность работать вне зависимости от ограничительных мер и даже в условиях локдауна.

Мобильное приложение «Ashyq» уже показало свою эффективность. Благодаря приложению выявлено 170 фактов, когда посетители, имея «карантинные» статусы ( «красный» - 44 и «желтый» - 126 ) пытались попасть на объекты. По выявленным нарушителям, проведены противоэпидемические мероприятия с выдачей постановлений о соблюдении условии домашней изоляции.

Как напомнили в ведомстве, участники проекта «Ashyq» могут быть исключены по следующим основаниям:

1) выявление на объекте мониторинговыми группами подтвержденных фактов нарушений требований к участию в проекте;

2) объектом не проводится check-in посетителей более 3-х дней;

3) на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.

На сегодня каждый человек, заболевший COVID-19 в любой форме (симптомный либо бессимптомный), берет на себя обязательства по соблюдению режима домашнего карантина. Приложение позволяет выявить таких посетителей и не допустить заражения других гостей или персонала.