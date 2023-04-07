Более 300 спортсменов приедут в Астану на чемпионат Азии по видам борьбы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 9 по 14 апреля в Астане на арене Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова состоится чемпионат Азии по видам борьбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщил генеральный секретарь Федерации борьбы РК Димаш Султанов, представители международных команд и федераций уже начали прибывать в столицу Казахстана. Всего на участие в чемпионате Азии подали заявки 24 страны, включая Казахстан. В общей сложности в соревнованиях примут участие более 300 спортсменов. Казахстанские команды заявлены в полном составе во всех трех стилях.
«30 человек будут представлять нашу страну. Среди них именитые спортсмены, которые не раз проявляли себя на международной арене. В греко-римской борьбе - Нурсултан Турсынов, Демеу Жадраев, Алмат Кебиспаев. Алимхан Сыздыков будет отстаивать титул действующего чемпиона Азии, проходившего в Монголии. В вольной борьбе – это Азамат Даулетбеков, действующий бронзовый призер чемпионата мира. В женской борьбе – Жамиля Бакбергенова, Эльмира Сыздыкова. Все это очень опытные спортсмены», - сказал он во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.
Спикер пригласил всех поддержать казахстанских борцов. Церемония открытия чемпионата Азии состоится 9 апреля в 17:00 часов.
Ранее Национальный олимпийский комитет опубликовал список спортсменов от Казахстана на чемпионат Азии по видам борьбы.
Греко-римская борьба:
До 55 кг - Амангали Бекболатов
До 60 кг - Ернур Фидахметов
До 63 кг - Мухамедали Мамурбек
До 67 кг - Алмат Кебиспаев
До 72 кг - Ибрагим Магомадов
До 77 кг - Демеу Жадраев
До 82 кг - Диас Кален
До 87 кг - Нурсултан Турсынов
До 97 кг - Олжас Сырлыбай
До 130 кг - Алимхан Сыздыков
Женская борьба:
До 50 кг - Эллада Махяддинова
До 53 кг - Алтын Шагаева
До 55 кг - Марина Седнева
До 57 кг - Нилуфар Раимова
До 59 кг - Диана Каюмова
До 62 кг - Ирина Кузнецова
До 65 кг - Альбина Кайыргельдинова
До 68 кг - Елена Шалыгина
До 72 кг - Жамила Бакбергенова
До 76 кг - Эльмира Сыздыкова
Вольная борьба:
До 57 кг - Рахат Калжан
До 61 кг - Нурболат Абдуалиев
До 65 кг - Мухтар Санжар
До 70 кг - Санжар Досжанов
До 74 кг - Дархан Есенгали
До 79 кг - Болат Сақаев
До 86 кг - Азамат Даулетбеков
До 92 кг - Ризабек Айтмухан
До 97 кг - Бекзат Уркимбай
До 125 кг - Юсуп Батырмурзаев
Анеля Касымова