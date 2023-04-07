Более 300 спортсменов приедут в Астану на чемпионат Азии по видам борьбы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 9 по 14 апреля в Астане на арене Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова состоится чемпионат Азии по видам борьбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил генеральный секретарь Федерации борьбы РК Димаш Султанов, представители международных команд и федераций уже начали прибывать в столицу Казахстана. Всего на участие в чемпионате Азии подали заявки 24 страны, включая Казахстан. В общей сложности в соревнованиях примут участие более 300 спортсменов. Казахстанские команды заявлены в полном составе во всех трех стилях.

«30 человек будут представлять нашу страну. Среди них именитые спортсмены, которые не раз проявляли себя на международной арене. В греко-римской борьбе - Нурсултан Турсынов, Демеу Жадраев, Алмат Кебиспаев. Алимхан Сыздыков будет отстаивать титул действующего чемпиона Азии, проходившего в Монголии. В вольной борьбе – это Азамат Даулетбеков, действующий бронзовый призер чемпионата мира. В женской борьбе – Жамиля Бакбергенова, Эльмира Сыздыкова. Все это очень опытные спортсмены», - сказал он во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Спикер пригласил всех поддержать казахстанских борцов. Церемония открытия чемпионата Азии состоится 9 апреля в 17:00 часов.

Ранее Национальный олимпийский комитет опубликовал список спортсменов от Казахстана на чемпионат Азии по видам борьбы.

Греко-римская борьба:

До 55 кг - Амангали Бекболатов

До 60 кг - Ернур Фидахметов

До 63 кг - Мухамедали Мамурбек

До 67 кг - Алмат Кебиспаев

До 72 кг - Ибрагим Магомадов

До 77 кг - Демеу Жадраев

До 82 кг - Диас Кален

До 87 кг - Нурсултан Турсынов

До 97 кг - Олжас Сырлыбай

До 130 кг - Алимхан Сыздыков

Женская борьба:

До 50 кг - Эллада Махяддинова

До 53 кг - Алтын Шагаева

До 55 кг - Марина Седнева

До 57 кг - Нилуфар Раимова

До 59 кг - Диана Каюмова

До 62 кг - Ирина Кузнецова

До 65 кг - Альбина Кайыргельдинова

До 68 кг - Елена Шалыгина

До 72 кг - Жамила Бакбергенова

До 76 кг - Эльмира Сыздыкова

Вольная борьба:

До 57 кг - Рахат Калжан

До 61 кг - Нурболат Абдуалиев

До 65 кг - Мухтар Санжар

До 70 кг - Санжар Досжанов

До 74 кг - Дархан Есенгали

До 79 кг - Болат Сақаев

До 86 кг - Азамат Даулетбеков

До 92 кг - Ризабек Айтмухан

До 97 кг - Бекзат Уркимбай

До 125 кг - Юсуп Батырмурзаев

Анеля Касымова