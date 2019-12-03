Более 300 сотрудников «Пассажирских перевозок» наказали за нарушения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель генерального директора АО «Пассажирские перевозки» Асылхан Калдыкозов рассказал о результатах борьбы с различными видами нарушений среди персонала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года 385 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности, из них со 170 работниками были расторгнуты трудовые договора. Это такие нарушения, как провоз безбилетных пассажиров, провоз неоформленного груза, нарушения со стороны билетных кассиров», - сказал Асылхан Калдыкозов на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, в компании объявлена нулевая терпимость ко всем нарушениям.

«При фиксации подобных нарушений со стороны наших сотрудников, мы сразу прекращаем с ними трудовые отношения», - заявил спикер.

Летом текущего года многие терминалы по покупке билетов не функционировали, о чем журналисты не преминули спросить представителя «Пассажирских перевозок».

«Что касается терминалов, возникли (трудности - прим. авт.) с регистрацией терминалов в связи с изменениями в налоговом законодательстве. В ближайший месяц эти терминалы заработают и продолжат свою работу», - ответил А. Калдыкозов.

Напомним, Президент РК поручил ликвидировать искусственный дефицит билетов на поезда летом.

С 1 июля этого года, по рекомендации проектного офиса «Адал жол» Агентства РК по противодействию коррупции, АО «Национальная компания «Казақстан темір жолы» запущена новая информационная система продажи железнодорожных билетов. Новая программа направлена на борьбу с перекупщиками билетов.

На новом сайте КТЖ можно оформить билет как через личный кабинет, так и без авторизации в нем. Также на сайте есть функция «лист ожидания». Пользователь может встать в очередь на покупку билетов в случае их отсутствия. При появлении свободных мест он будет об этом информирован сообщением на электронную почту.