Более 300 случаев заражения COVID-19 выявили на Олимпиаде в Пекине
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – С 23 января выявлено 308 случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении оргкомитета «Пекин-2022», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как следует из документа на официальном сайте, в период с 23 января в Китай прибыло 5255 спортсменов и официальных лиц и 6708 «представителей других заинтересованных сторон».
В результате ПЦР-тестирования в аэропорту и в «замкнутом круге», в котором проживают все участники Игр, было выявлено 308 инфицированных: 111 – среди атлетов и официальных лиц, 197 – среди представителей заинтересованных сторон.
Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр-2022 состоится на Национальном стадионе «Птичье гнездо» в Пекине 4 февраля.
- Форма сборной Казахстана вошла в число самых стильных на Олимпиаде-2022
- Европу ждет «период покоя» в борьбе с пандемией COVID-19 – представитель ВОЗ
- Олимпийские игры в Пекине: анонс второго дня соревнований
- Более 500 случаев в сутки: в Костанайской области не спадает заболеваемость КВИ
- Как «Картина мира» Казахстана попала в Книгу Рекордов Гиннеса
- В Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана