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Более 300 случаев заражения COVID-19 выявили на Олимпиаде в Пекине

4 Февраля 2022 14:39
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Более 300 случаев заражения COVID-19 выявили на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – С 23 января выявлено 308 случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении оргкомитета «Пекин-2022», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как следует из документа на официальном сайте, в период с 23 января в Китай прибыло 5255 спортсменов и официальных лиц и 6708 «представителей других заинтересованных сторон».

В результате ПЦР-тестирования в аэропорту и в «замкнутом круге», в котором проживают все участники Игр, было выявлено 308 инфицированных: 111 – среди атлетов и официальных лиц, 197 – среди представителей заинтересованных сторон.

Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр-2022 состоится на Национальном стадионе «Птичье гнездо» в Пекине 4 февраля.


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#Здравоохранение   #Олимпиада   #Китай   #Коронавирус в мире   #Мировые новости   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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