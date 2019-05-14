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Более 300 случаев заболевания корью зарегистрировано в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 326 случаев заболевания корью зафиксировали с начала года в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
Большая часть заболевших - дети до 14 лет. Специалисты говорят, что основные причины заражения вирусной инфекцией - это отказ от вакцинации и недостижение прививочного возраста. С начала года прививки от кори получили порядка 30 тысяч человек. В запасе имеется свыше 17 тысяч доз вакцин, в августе дополнительно закупят еще 20 тысяч. Этого количества хватит на первое полугодие следующего года. В области проводится ежедневный мониторинг заболеваемости корью.
«Проводятся комплексные, профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на своевременное выявление больных, изоляцию, лечение, иммунизацию. Привито на сегодняшний день 1145 контактных лиц с больным корью. В плановом порядке прививками охвачено 8760 детей в возрасте до 1 года и 10659 детей в возрасте до 6 лет», - сказал заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья Жамбылской области Кумисбек Рахимов.
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