Более 300 случаев высокого загрязнения воздуха зафиксировано в прошлом году в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно проведения мониторинга состояния окружающей среды, качества воздуха, воды и почвы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«РГП «Казгидромет» в рамках программы «Проведение наблюдений за состоянием окружающей среды» проводит экологический мониторинг за состоянием атмосферного воздуха, качества морской воды, почвы и донных отложений, радиационного фона. Государственная сеть мониторинга качества воздуха Казахстана выполняет круглосуточный мониторинг с помощью 116 автоматических станций (20 минутный интервал измерения) и ежедневный (3 раза в сутки) мониторинг с помощью 54 ручных постов наблюдений», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, мониторинг качественного состояния поверхностных и морских вод осуществляется на 358 створах, расположенных на 130 водных объектах, в том числе на 84 реках, 29 озерах, 13 водохранилищах, 3 каналах и 1 море.

«Наблюдения за состоянием загрязнения почв проводятся в 102 населенных пунктах 14 областей республики и в городах Нур-Султан, Алматы. Пробы почвы отбираются в пяти точках населенных пунктов весной, летом, осенью. По данным РГП «Казгидромет» за 2020 год зарегистрировано 580 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 8 экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ), из них по атмосферному воздуху 331 ВЗ и 2 ЭВЗ, по 32 водным объектам 249 ВЗ и 6 ЭВЗ», - отметил зампремьера.

В этой связи, территориальными Департаментами Минэкологии проведено 18 внеплановых проверок на 9 предприятиях, по результатам которых наложены административные штрафы на сумму 2 687 тысяч тенге, а также ущерб в размере 10 112,536 тысяч тенге.

«Проведенные работы ежемесячно публикуются в информационном бюллетене о состоянии окружающей среды Республики Казахстан РГП «Казгидромет» в разделе «Сведения о случаях высокого и экстремального высокого загрязнения атмосферного воздуха и поверхностных вод Республики Казахстан». Таким образом, в соответствии с порядком взаимодействия между Комитетом экологического регулирования и контроля Минэкологии (далее – КЭРК) и РГП «Казгидромет», территориальными подразделениями КЭРК принимаются оперативные меры в отношении предприятий по фактам ВЗ и ЭВЗ атмосферного воздуха и водных ресурсов», - заключил Р. Скляр.