Более 300 случаев профессиональных заболеваний зарегистрировали в РК в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов озвучил статистику профессиональной заболеваемости в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно статистическим данным, в республике в 2018 году зарегистрировано 536 случаев профессиональной заболеваемости, в 2019 году - 470 случаев, в 2020 году – 393 случая (в 2010 году - 741 случай, в 2014 – 600 случаев). С внедрением новых технологически модифицированных производств на промышленных предприятиях и улучшением условий труда наблюдается четкая тенденция снижения уровня профессиональной заболеваемости», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Согласно приведенной в ответе информации, частота регистрируемых профессиональных заболеваний в Казахстане в 25 раз ниже по сравнению с Данией, в 23,4 раза с США, в 8 раз с Финляндией, в 4,5 раза с Японией и в 2,5 раза с Германией.

«На сегодня в стране медицинскую реабилитацию в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования оказывают 43 реабилитационных центра, в том числе санаторно-курортные организации (Акмолинская-3, Актюбинская-3, Алматинская-3, Восточно-Казахстанская-3, Жамбылская3, Карагандинская-2, Костанайская-2, Мангистауская-2, Павлодарская-2, СевероКазахстанская-1, Туркестанская-4, г. Алматы-9, г.Шымкент-5, г.Нур-Султан-1), из них государственных – 29 и частных – 14», - отметил зампремьера.

Оказание реабилитационной помощи в области здравоохранения регламентировано приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 октября 2020 года №ҚР ДСМ-116/2020 «Об утверждении Правил оказания медицинской реабилитации». Медицинская реабилитация в реабилитационных центрах проводится по 6 основным профилям: неврология, нейрохирургия, кардиология, кардиохирургия, травматология, ортопедия, а также по отдельным заболеваниям следующих нозологий: фтизиатрия, онкология, врожденная аномалия, психиатрия, пульмонология и др. Также в наиболее проблемных регионах при медицинских университетах в городе Караганде и в городе Семее функционируют клиники профессиональных заболеваний (далее - Клиника ПЗ).

При этом, Клиника ПЗ НАО «Медицинский университет Караганды» оказывает профпатологическую помощь для жителей всех регионов, а Усть-Каменогорский филиал НАО «Медицинский университет Семей» курирует Восточно-Казахстанскую область.