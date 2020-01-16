Более 300 случаев интернет-мошенничества зарегистрировала павлодарская полиция в 2019 году

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская полиция зарегистрировала 29 фактов пропажи денег с карточных счетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За 2019 год по Павлодарской области зарегистрировано 386 фактов интернет-мошенничества», - сообщили сегодня журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По данным стражей порядка, нередки случаи мошенничества, связанные с деятельностью интернет-магазинов. Потенциальных жертв мошенники привлекают, прежде всего, необоснованно низкими ценами. При заказе товаров они просят внести предоплату или полную оплату товара, зачастую, путём внесения денег на некий виртуальный кошелек через терминал экспресс-оплаты. Далее «магазин» в течение нескольких дней будет придумывать отговорки и обещать покупателю скорую доставку товара, а потом бесследно исчезнет либо пришлёт некачественный товар. По истечении сроков, когда мошенники перестают отвечать на телефонные звонки, потерпевшие обращаются в полицию.

«Жительница Экибастуза через интернет-магазин заказала норковую шубу, отправив мошенникам 180 тысяч тенге. Шубу горожанка так и не получила, по данному факту проводится досудебное расследование», - привели пример полицейские.

Стражи порядка говорят, что, пользуясь доверием граждан, мошенники похищают денежные средства с банковских счетов и карточек своих жертв, обещают помочь при списании долгов по банковским кредитам.

«В 2019 году в полицию обратились 72 гражданина, на которых оформили онлайн-кредиты неизвестные лица через различные сайты микрокредитных организаций. Потерпевшие узнавали о фактах оформления кредитов на их имя только после образовавшейся задолженности, когда к ним стали поступать СМС-оповещения о погашении задолженности или звонили с просьбой погасить задолженность по кредиту», - отметили в департаменте.

Кроме этого, полиция зарегистрировала 29 фактов пропажи денег с карточных счетов. Неизвестные, обманув людей и злоупотребив их доверием, используя информационные системы, снимали с чужих счетов немалые суммы.