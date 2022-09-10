Более 300 семей переселят из аварийных домов в 2022 году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал, с какими вопросами обратились к нему горожане во время личного приема граждан, передает МИА «Казинформ».

«Продолжаем на еженедельной основе проводить приемы граждан. Существенная часть вопросов, поступающих от горожан – жилье», - сообщил акима Нур-Султана.

Он отметил, что по поручению Главы государства продолжается строительство доступного льготного жилья, запущена специальная жилищная программа для молодежи, увеличена сумма жилищных сертификатов, расширена категория участников жилищных программ.

«Но в городе также есть более 200 аварийных домов. За последние три года из аварийных домов переселили почти 700 семей. В текущем году планируем переселить еще более 300 семей. С начала старта программы Елорда Даму из аварийных домов переселено порядка 4 тысяч 200 семей», - проинформировал А. Кульгинов.

«Помимо этого также ведеем работы по ремонту ЖК и замене лифтов. К примеру, на приеме граждан жители обратились по вопросу замены лифтов (ул. Куйши Дина, район Алматы). В доме часть лифтов уже заменили, по другим ведутся работы. Ранее мы обновили 80 лифтов, в текущем году планируем обновить еще почти 40 лифтов. На следующий̆ год уже запланировали замену 30 лифтов, список дополняется», - написал аким столицы.

Фото: instagram.com/altay_kulginov_official











