Более 300 раз за два дня выезжали на тушение пожаров огнеборцы Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Только за два дня сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области выезжали 318 раз на тушение пожаров. О том, какие несчастные случаи произошли за выходные, рассказал начальник ДЧС Ибрагим Кульшимбаев во время брифинга по вопросам прохождения пожароопасного и купального сезонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Установившаяся в последние несколько дней жаркая погода без осадков способствует росту количества пожаров.

Только за прошедшие выходные, 30-31 мая, подразделения ДЧС Карагандинской области выезжали на тушение пожаров и горений 318 раз, в том числе на тушение двух крупных и сложных пожаров. 295 раз пожарные выезжали на тушение травы и мусора.

30 мая в Караганде произошел пожар на спортивном объекте «Гигант» по улице Ермекова. Произошло горение крыши, утеплителя и обшивки потолка на общей площади 400 кв. м. В ликвидации пожара задействованы 55 человек и 10 единиц техники ДЧС Карагандинской области. Более трех часов ушло на ликвидацию огня. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов.

31 мая вблизи города Караганды на территории загородного гостиничного комплекса «Ясная сказка» произошёл пожар на площади 250 кв. м. Произошло горение крыши и стен одноэтажного отдельно стоящего недействующего здания. В ликвидации пожара были задействованы 45 человек и 12 единиц техники. Причиной пожара по предварительной версии стал открытый источник огня.

Только за прошедшие сутки пожарные и спасатели осуществили 225 выездов. Наибольшее количество выездов за сутки было зарегистрировано в последний раз в июне 2013 года – 198.

Сухая и жаркая погода серьёзно осложняет пожароопасную обстановку в регионе. Спасатели призывают жителей области быть аккуратными и ответственными при обращении с огнем. Крайне опасны поджоги сухой травы. Поэтому пожарные просят быть ответственными за свои действия – не поджигать сухую траву, мусор, тополиный пух, не выбрасывать незатушенные окурки и спички, пресекать детскую шалость с огнем. В сухую и ветреную погоду даже незначительные возгорания могут принимать гигантские размеры и нанести огромный ущерб.

На территории области объявлено штормовое предупреждение, сильная жара 35-39 градусов.

Вместе с тем люди массово потянулись к водоемам. В связи с этим сотрудники департамента повсеместно проводят профилактические мероприятия по разъяснению мер безопасности на воде. Но, несмотря на это, люди продолжают купаться в неустановленных местах и в нетрезвом состоянии.

За прошедшие выходные в Карагандинской области на водоемах утонули два человека, спасено 3 человека.

30 мая на Кенгирском водохранилище при купании в необорудованном месте утонул юноша, 2003 года рождения. Тело утонувшего было извлечено спасателями в 12 метрах от берега и на глубине 4,5 метра.

Второй случай произошел в Бухар-Жырауском районе, в 3-х км от села Петровка, на реке Нура. Спасатели извлекли из воды тело молодого человека, 1996 года рождения, который утонул в необорудованном для купания месте.

31 мая в 18:30 часов в городе Жезказгане на Кенгирском водохранилище во время патрулирования был обнаружен и спасен мужчина, 1985 года рождения, который заплыл далеко от берега и не мог самостоятельно вернуться. По внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения.

В этот же день в Караганде на Федоровском водохранилище в 20:50 спасатели во время патрулирования обнаружили и спасли мужчину, 1996 г.р., и подростка, 2003 г.р., которые заплыли далеко от берега и не могли самостоятельно вернуться.

Самыми распространенными правонарушениями в летний период являются купание в необорудованных местах, распитие спиртных напитков, нахождение в плавательных средствах без индивидуальных спасательных средств.