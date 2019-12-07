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вчера 23:00
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вчера 22:43
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вчера 21:03
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вчера 16:10
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Более 300 пунктов обогрева подготовили на дорогах в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели рассказали о готовности к чрезвычайным ситуациям, вызванным непогодой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по ЧС, в регионе насчитываются 376 снегозаносимых участков. В случае метелей и буранов это представляет угрозу для автотранспортного сообщения.
На случай непогоды на дорогах республиканского, областного и местного значения подготовили 344 пункта обогрева, 1183 единицы снегоуборочной и специальной техники, сформировали запасы противогололёдных материалов и ГСМ.
Спасатели напомнили жителям региона о том, что игнорировать штормовые предупреждения может быть опасно для жизни. О непогоде североказахстанцев заранее уведомляют через рассылку сообщений и бесплатное мобильное приложение «Darmen».
Штормовое предупреждение по области объявили на ближайшие выходные дни. Ожидаются метель и гололед. Третий день подряд из-за непогоды закрывают движение для всех видов транспорта по участкам дорог республиканского значения.
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