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Более 300 пунктов обогрева подготовили на дорогах в СКО

7 Декабря 2019 09:00
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Более 300 пунктов обогрева подготовили на дорогах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели рассказали о готовности к чрезвычайным ситуациям, вызванным непогодой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по ЧС, в регионе насчитываются 376 снегозаносимых участков. В случае метелей и буранов это представляет угрозу для автотранспортного сообщения.

На случай непогоды на дорогах республиканского, областного и местного значения подготовили 344 пункта обогрева, 1183 единицы снегоуборочной и специальной техники, сформировали запасы противогололёдных материалов и ГСМ.

Спасатели напомнили жителям региона о том, что игнорировать штормовые предупреждения может быть опасно для жизни. О непогоде североказахстанцев заранее уведомляют через рассылку сообщений и бесплатное мобильное приложение «Darmen».

Штормовое предупреждение по области объявили на ближайшие выходные дни. Ожидаются метель и гололед. Третий день подряд из-за непогоды закрывают движение для всех видов транспорта по участкам дорог республиканского значения.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Транспорт,
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Автор:

Олеся Жуковень

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