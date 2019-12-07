Более 300 пунктов обогрева подготовили на дорогах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели рассказали о готовности к чрезвычайным ситуациям, вызванным непогодой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по ЧС, в регионе насчитываются 376 снегозаносимых участков. В случае метелей и буранов это представляет угрозу для автотранспортного сообщения.

На случай непогоды на дорогах республиканского, областного и местного значения подготовили 344 пункта обогрева, 1183 единицы снегоуборочной и специальной техники, сформировали запасы противогололёдных материалов и ГСМ.

Спасатели напомнили жителям региона о том, что игнорировать штормовые предупреждения может быть опасно для жизни. О непогоде североказахстанцев заранее уведомляют через рассылку сообщений и бесплатное мобильное приложение «Darmen».

Штормовое предупреждение по области объявили на ближайшие выходные дни. Ожидаются метель и гололед. Третий день подряд из-за непогоды закрывают движение для всех видов транспорта по участкам дорог республиканского значения.