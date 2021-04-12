Более 300 павлодарцев наказаны за загрязнения мест общего пользования

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Среди нарушителей есть и те, кого полиция привлекает к ответственности уже второй раз, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала текущего года к административной ответственности по статье 434-2 КРКоАП «Загрязнение мест общего пользования» привлечено более 300 человек. В основном нарушителям выписывают штраф в размере пяти месячных расчётных показателей (14 585 тенге - Казинформ), – заявил исполняющий обязанности начальника управления полиции города Павлодара Нургали Омарбеков.

Но, по его словам, среди павлодарских загрязнителей мест общего пользования есть и те, кого привлекают повторно к ответственности за это. Они оштрафованы на вдвое большую сумму.

«В целях недопущения правонарушений, связанных с загрязнением мест общего пользования, павлодарские полицейские регулярно проводят профилактическую работу с населением. Кроме того, любителей мусорить, стражи порядка, выявляют и привлекают к административной ответственности при помощи камер центра оперативного управления», - рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.