Более 300 осужденных подпадут под амнистию в Карагандинской области

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Департаменте УИС по Карагандинской области обсудили проект закона об амнистии. Публичные слушания проекта закона Республики Казахстан об амнистии, приуроченной к 30-летию независимости Казахстана страны, прошли в ДУИС по Карагандинской области.

29 октября 2020 года в Нур-Султане в ходе расширенного заседания Коллегии МВД РК Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем выступлении объявил об амнистии привлеченных к уголовной ответственности за преступления, не несущие серьезную угрозу безопасности граждан и государства в целом, по случаю 30-летия Независимости Республики Казахстан. В этой связи 18 февраля 2021 года был подготовлен проект Закона РК «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан», досье на который опубликован на интернет-ресурсах.

Публичные слушания проекта Закона проходили под председательством начальника ДУИС по Карагандинской области полковника юстиции Газиза Такешева. В обсуждении проекта закона приняли участие директор Карагандинского филиала Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Юрий Гусаков, доцент кафедры уголовного права и криминологии, доктор PhD полковник полиции Майгуль Балгожина, старший научный сотрудник научно исследовательского института экономических и правовых исследований Карагандинского университета Казпотребсоюза, кандидат юридических наук Булат Сейтхожин, представители общественно наблюдательной комиссии Марина Катасонова, Гузалия Сатлер и начальник юридического Управления Карагандинского университета имени академика Е.А.Букетова Василий Олейник. Собравшиеся обсудили проект закона об амнистии, какие категории осужденных под нее попадут и насколько он повлияет на уровень криминигенности в регионе.

На сегодня в учреждениях пенитенциарной системы Карагандинской области содержится около 4000 осужденных.

«Под действие настоящего проекта Закона, по предварительным данным, подпадает более 300 осужденных, из них на освобождение подпадает 1/30. В связи с чем повышения уровня криминогенной обстановки в Карагандинской области не ожидается», - сообщили в пресс-службе ДУИС по Карагандинской области.