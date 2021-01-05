Более 300 оставшихся без попечения детей получили подарки в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области более 300 оставшихся без попечения ребят получили подарки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«285 детям из малообеспеченных семей Махамбетского, Курмангазинского, Исатайского районов и вспомогательной школы-интерната Атырауской области одна из нефтеперекачивающих компаний подарила теплые куртки и обувь. 28 детей из Курмангазинского района порадовали еще и современными планшетами для учебы, а ребят из областной вспомогательной школы-интерната - спортивными костюмами. В областной детской больнице все маленькие пациенты получили рюкзаки со сладостями. Такие же вкусные подарки получили люди с ограниченными возможностями из областного Общества инвалидов», - рассказали в Региональной службе коммуникаций.