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    13:55, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 300 новых СМИ появилось в Казахстане за год

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр информации и общественного развития РК Кемелбек Ойшыбаев озвучил статистику в отношении зарегистрированных в стране СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хотел бы озвучить, что у нас в Казахстане на 1 сентября зарегистрировано 4919 СМИ, причем год назад было 4550. Получается зарегистрировано 369 новых СМИ за год. Судя по росту количества СМИ в Казахстане, мы, наверное, можем сказать, что стратегия и пути развития медиа в стране используются правильные», - сказал Кемелбек Ойшыбаев в рамках Astana Media Week.

    Ранее, К. Ойшыбаев рассказал о развитии государственных СМИ.

    «Если говорить о практических мерах, то хотел бы отметить, что идет активное наращивание работы государственными СМИ в интернете - в соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Государственные телекорпорации «Казахстан» и «Хабар» активно работают над адаптацией проектов для интернет-аудитории. Производится уникальный контент, ориентированный только для интернета, подкасты и интервью. Здесь надо сказать, есть успехи», - отметил спикер.

    Кроме того, вице-министр поделился планами по изменению законодательства в части работы СМИ.

    «В связи с развитием новых технологий прорабатываем также и законодательное развитие СМИ. В частности, мы планируем изменения в закон, которые будем обсуждать с журналистским сообществом, которые, возможно, будут приняты в 2023 году», - заявил К. Ойшыбаев.


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