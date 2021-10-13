НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 300 новых образовательных программ введено в казахстанских вузах с начала учебного года. Они адаптированы под современные требования рынка труда и разработаны с учетом запросов и требований работодателей, предъявляемых к специалистам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

По новым учебным программам уже обучают будущих инженеров, строителей, педагогов, менеджеров, экономистов, юристов и др. Например, по таким, как «Ядерная медицина», «Технологии Smart City», «Математическая экономика, статистика и анализ данных», «Физика в образовании», «New media», «Инженер 3D-моделирования в горном деле», «Наноматериалы и нанотехнологии» и так далее.

В связи с увеличением спроса на IT-специалистов новые образовательные программы введены и в этой сфере. С нового учебного года университеты обучают по таким программам, как «Big Data Analysis» (Аналитика больших данных), «Технология искусственного интеллекта», «Криптология», «IT-право», «Digital Engineering», «Робототехнические системы», «Data Science», «Киберфизические системы», «Роботизированные беспилотные аппараты», «IT-менеджмент», «Цифровая экономика», тысячи будущих программистов.

В 2021 году на подготовку специалистов в области ИКТ было выделено почти 10 тысяч грантов, что в два раза больше по сравнению с 2018 годом.

«В Казахстане, как и во всем мире, в последние годы на рынке труда наблюдается резкое увеличение спроса на IT-специалистов. Информационные технологии внедрены практически во все сферы деятельности человека. В связи с этим вузы разработали образовательные программы, которые соответствуют нынешним требованиям, предъявляемым к специалистам. Прежде чем приступить к разработке, вузы учли мнения и запросы работодателей. К примеру, работодатели сообщали о необходимости подготовки кадров по защите информационных систем. Главное преимущество новых программ в том, что они направлены на получение практических знаний, которые необходимы на рынке труда. Кстати, много новых программ на стыке IT и других направлений – «IT-право», «IT–медицина», «Точное земледелие» и т.д.», – отметил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

Кроме того, вузы налаживают сотрудничество с IT-компаниями – будущими работодателями студентов.

Активно внедряется дуальное обучение, когда до 40% учебного времени студенты проводят на предприятиях.

Новые образовательные программы положительно оценивают и сами студенты, отмечая, что при их разработке акцентировано внимание на практических знаниях.

Все новые образовательные программы включены в Реестр образовательных программ высшего и послевузовского образования.

Напомним, ранее МОН РК изменил требования к образовательной деятельности казахстанских вузов. Новшества введены в зависимости от специальностей и направлены на усиление практикоориентированности высшего образования. Вузы получили возможность привлекать на работу большее количество специалистов-практиков.