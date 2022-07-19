19 Июля 2022 11:02

Более 300 новых детских садов откроется в Казахстане в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр просвещения Шолпан Каринова сообщила, что лицензия как инструмент подтверждения готовности организации позволит проверить условия для детей при открытии детского сада. Об этом она написала на своей странице в сети Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только в этом году благодаря мерам господдержки открываются более 300 детсадов, больше половины из них частные, 140 уже открылись на более чем 10 тыс. мест», - написала Шолпан Каринова.

Она также отметила, что государство не ставит задачу закрытия садов, лицензирование точно к этому не приведет.

«Условия функционирования детсадов должны быть одинаковыми, как в государственных, так и в частных, так как там воспитываются наши дети, работают наши педагоги», - подчеркнула Шолпан Каринова.

Вице-министр добавила, что дошкольное образование – единственный уровень образования, который не лицензируется в настоящее время. Хотя лицензирование, как механизм проверки на входе, осуществлялось до 2011 года.

«Сейчас назрела необходимость возврата данной процедуры, многочисленные резонансные случаи жестокого обращения с детьми вынуждают родителей и общественность обращаться в государственные органы в поисках восстановления справедливости. В этом случае лицензия как инструмент подтверждения готовности позволит проверить условия для детей при открытии детского сада. Квалификационные требования будут включать самый минимальный набор необходимых условий для детей, как это делается во многих странах мира: наличие педагогов, видеокамер, учебных материалов, соответствия санитарным и противопожарным нормам, наличие собственного или арендованного здания. Для добросовестных предпринимателей и нормально функционирующих садов лицензирование абсолютно незатратное», - пояснила Шолпан Каринова.

Ранее сообщалось, что лицензирование детских садов будет проводиться поэтапно с 2024 года и будет представлять собой автоматизированный процесс.

Вице-министр просвещения Шолпан Каринова заявила, что лицензирование детских садов даст возможность объективно оценить ситуацию по созданию условий для воспитания детей.