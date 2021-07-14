Более 300 наблюдателей будут следить за честностью выборов сельских акимов в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Следить за голосованием на выборах сельских акимов в ВКО будут более 300 независимых наблюдателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Для наблюдения за открытостью и законностью избирательного процесса в Восточном Казахстане наладил работу Центр непартийного наблюдения.

В настоящий момент региональный штаб проводит обучение более 300 наблюдателей, которые 25 июля будут работать на всех избирательных участках.

«25 июля у нас пройдут первые выборы сельских акимов. Эти выборы должны повысить доверие населения к власти, ответственность власти к своей деятельности. Для того, чтоб выборный процесс был прозрачным и открытым, чтоб все прошло в соответствии с законом, мы готовим наблюдателей», - говорит председатель областного филиала республиканского ОО «Центр непартийного наблюдения» Аяужан Ашимова.

По ее словам, первое и самое главное требование к тем, кто хочет стать наблюдателем - быть заинтересованным в процессе.

«Предыдущие выборы показали, что у нас очень много активных граждан, которые хотят участвовать в избирательном процессе. В настоящее время наши наблюдатели проходят специальное обучение и оттачивают свои знания касательно данных процессов. Наша цель, чтобы сами наблюдатели не нарушали закон и знали, не только права, но и обязанности, как необходимо действовать в разных ситуациях. У нас прошло уже четвёртое занятие. Проводим видеоконференции, работаем посредством мессенджеров», – отмечает Аяужан Ашимова.

В случае, если на избирательном участке наблюдатели зафиксируют какие-либо нарушения, они должны будут немедленно сообщить об этом в региональный штаб, где юристы и тренера примут решение о дальнейших действиях.

В целом по Казахстану одновременно пройдут выборы более 700 сельских акимов. Республиканский Центр непартийного контроля планирует вести наблюдение за избирательным процессом на участках через официально зарегистрированные филиалы во всех регионах страны.