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    13:15, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Более 300 наблюдателей будут следить за честностью выборов сельских акимов в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Следить за голосованием на выборах сельских акимов в ВКО будут более 300 независимых наблюдателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Для наблюдения за открытостью и законностью избирательного процесса в Восточном Казахстане наладил работу Центр непартийного наблюдения.

    В настоящий момент региональный штаб проводит обучение более 300 наблюдателей, которые 25 июля будут работать на всех избирательных участках.

    «25 июля у нас пройдут первые выборы сельских акимов. Эти выборы должны повысить доверие населения к власти, ответственность власти к своей деятельности. Для того, чтоб выборный процесс был прозрачным и открытым, чтоб все прошло в соответствии с законом, мы готовим наблюдателей», - говорит председатель областного филиала республиканского ОО «Центр непартийного наблюдения» Аяужан Ашимова.

    По ее словам, первое и самое главное требование к тем, кто хочет стать наблюдателем - быть заинтересованным в процессе.

    «Предыдущие выборы показали, что у нас очень много активных граждан, которые хотят участвовать в избирательном процессе. В настоящее время наши наблюдатели проходят специальное обучение и оттачивают свои знания касательно данных процессов. Наша цель, чтобы сами наблюдатели не нарушали закон и знали, не только права, но и обязанности, как необходимо действовать в разных ситуациях. У нас прошло уже четвёртое занятие. Проводим видеоконференции, работаем посредством мессенджеров», – отмечает Аяужан Ашимова.

    В случае, если на избирательном участке наблюдатели зафиксируют какие-либо нарушения, они должны будут немедленно сообщить об этом в региональный штаб, где юристы и тренера примут решение о дальнейших действиях.

    В целом по Казахстану одновременно пройдут выборы более 700 сельских акимов. Республиканский Центр непартийного контроля планирует вести наблюдение за избирательным процессом на участках через официально зарегистрированные филиалы во всех регионах страны.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Выборы акимов Общество Выборы
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