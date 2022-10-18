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Более 300 наблюдателей будут от Миссии БДИПЧ/ОБСЕ на президентских выборах в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
18 Октября 2022, 22:43
Более 300 наблюдателей будут от Миссии БДИПЧ/ОБСЕ на президентских выборах в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлана Абдирова с главой Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за внеочередными выборами Президента РК Уршулой Гацек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Во встрече приняли участие члены и сотрудники аппарата ЦИК, а также члены Миссии БДИПЧ/ОБСЕ.

Нурлан Абдиров выразил благодарность Миссии БДИПЧ/ОБСЕ за решение направить делегацию из 30 долгосрочных и 300 краткосрочных наблюдателей для наблюдения за внеочередными выборами Президента Республики Казахстан.

Председатель Центризбиркома ознакомил членов Миссии с особенностями и продолжительностью основных этапов избирательной кампании, представил итоги выдвижения кандидатов в Президенты, а также отметил, что в настоящее время завершается этап регистрации кандидатов в Президенты РК.

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Он сообщил, что традиционно большое внимание уделяется вопросу обучения участников избирательного процесса и обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью. Проводятся семинары для политических партий, молодежи, представителей СМИ и НПО. Кроме этого с целью привлечения внимания молодежи к актуальным вопросам избирательного процесса, повышения ее электоральной активности и правовой культуры при ЦИК РК создан «Клуб молодых избирателей». Обновлен состав Экспертного совета, целью которого является выработка предложений по развитию избирательной системы.

В ходе встречи Нурлан Абдиров пригласил членов Миссии к участию в заседаниях и обучающих мероприятиях Центризбиркома, а также выразил готовность в проведении встреч представителей Миссии с членами и аппаратом ЦИК по любым интересующим Миссию вопросам.

В рамках встречи члены Миссии БДИПЧ/ОБСЕ задали вопросы членам Центральной избирательной комиссии.

«Центральная избирательная комиссия обеспечит проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством и создаст все условия для здоровой и честной конкуренции. Мы придаем большое значение продолжению тесного сотрудничества и конструктивного диалога с Бюро, в том числе в периоды между электоральными кампаниями», - подчеркнул председатель Центризбиркома Н. Абдиров в завершение встречи.



Фото: election.gov.kz



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