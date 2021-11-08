Более 300 молодых предпринимателей претендуют на грант акима Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области активно востребованы инструменты господдержки бизнеса. Пользуются популярностью гранты акима региона на развитие молодёжного предпринимательства. Об этом рассказала руководитель управления предпринимательства Татьяна Аблаева на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Завершился приём заявок молодых предпринимателей на гранты акима области. Планируется на конкурсной основе предоставить 100 грантов на общую сумму 100 млн тенге. По аналогии с областным конкурсом в каждом регионе предоставляются гранты на поддержку молодёжного предпринимательства. На сегодня уже выдано 132 гранта на 77,6 млн тенге в десяти городах и районах. До конца года конкурсы состоятся ещё в восьми регионах», – сообщила спикер.

По информации управления по вопросам молодёжной политики, конкурс на грант акима области составляет порядка трёх заявок на один сертификат. Свои бизнес-идеи представили 306 молодых предпринимателей.

Особой популярностью у предпринимателей пользуются программы «Дорожная карта бизнеса – 2025» и «Экономика простых вещей», отметила Татьяна Аблаева. По ДКБ уже одобрено 1 817 проектов, по «Экономике простых вещей» – 185, и в этом году 22 проекта получили субсидирование. Реализация этих программ позволила создать в регионе 700 новых рабочих мест.

По всем госпрограммам с начала года финансовую поддержку получили около 3 700 проектов малого и среднего бизнеса.