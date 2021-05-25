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Более 300 млрд тенге выделят на реализацию Дорожной карты занятости

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Мая 2021, 10:21
Более 300 млрд тенге выделят на реализацию Дорожной карты занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений по реализации Дорожной карты занятости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом на реализацию Дорожной карты занятости в текущем году выделено 300 млрд тенге, будет создано 35,6 тысяч рабочих мест, в том числе свыше 20 тысяч постоянных рабочих мест», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

В этой связи он поручил Министерствам труда и сельского хозяйства и акимам регионов совместно с холдингом «Байтерек» и палатой «Атамекен» обеспечить качественную реализацию и своевременное финансирование всех направлений Дорожной карты занятости.

«Также Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством труда и заинтересованными госорганами разработать критерии по оценке эффективности мероприятий по финансированию сельскохозяйственных проектов. Создание постоянных рабочих мест надо держать на особом контроле», - заключил А. Мамин.

Ранее в ходе заседания Правительства Аскар Мамин поручил акимам и Министерству здравоохранения увеличить темпы вакцинации.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Занятость   Бюджет  
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