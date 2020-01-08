Более 300 млрд тенге предусмотрело государство на социальные выплаты в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал о сумме, запланированной к выплате адресной социальной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На адресную социальную помощь и гарантированный соцпакет предусмотрено 327 млрд тенге. В январе 2020 года на выплату пособия предусмотрено 17,7 млрд тенге», - сказал Биржан Нурымбетов на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, эти средства уже перечислены в НАО «ГК «Правительство для граждан», которое перечислит деньги на счета получателей согласно графика выплат АСП.

«Многим гражданам пособия уже поступили на банковские карты», – проинформировал глава МТСЗН.

Министр подчеркнул, что помимо пособия многодетным семьям будет предоставляться широкий круг возможностей как для работы на дому, так и для открытия собственного дела. Он заверил, что казахстанцам, претендующим на назначение АСП, не стоит переживать, что они не успеют подать документы, и создавать очереди в центрах занятости.

«В конце прошлого года во всех регионах страны заранее были осуществлены выплаты АСП за декабрь, которые граждане должны были получить в январе. Теперь, в течение этого месяца, люди спокойно могут подать документы в центры занятости. Все, кто подпадает под критерии назначения АСП, получат выплаты за январь в феврале», - заключил Б. Нурымбетов.