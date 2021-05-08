Более 300 млн доз вакцины против COVID-19 введено в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Более 300 млн доз вакцины против новой коронавирусной инфекции введено в Китае. Об этом в субботу сообщил Госкомитет по делам здравоохранения КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным профильного ведомства, по состоянию на 7 мая 2021 года в 31 провинции (автономных районах, городах центрального подчинения) и Синьцзянском производственно-строительном корпусе в общей сложности введено 308 226 000 доз вакцины против коронавируса.

За минувшие сутки в материковом Китае было зафиксировано 7 новых ввозных из-за рубежа случаев заражения COVID-19, без летальных исходов.

Согласно последним официальным данным, в материковом Китае вылечились 94,56% пациентов, заболевших COVID-19. С декабря 2019 года число инфицированных коронавирусом превысило 90 тысяч человек. Показатель смертности составляет 5,1% (умерло от коронавируса 4636 человек).

Ранее сообщалось, что Китай планирует внедрить механизм взаимного признания тестов на COVID-19 и вакцинации.