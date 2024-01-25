Свыше 300 миллионов тенге потратили павлодарцы на «красивые» номера

В прошлом году жители Павлодарской области заплатили за VIP-номера 324 миллиона тенге. Самый дорогой из таких номеров обошелся его владельцу в 1,2 миллиона тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сколько павлодарцы готовы тратить на красивые номера для своих авто, рассказали в облшастном филиале госкорпорации «Правительство для граждан».

Популярны у жителей области номера от 001 до 009, «зеркальные номера», номера с цифрой семь. Стоимость таких номерных знаков каждый год меняется, потому что сумма привязана к размеру МРП. Однако даже самые дешевые из них красивых номеров - 010, 020, 030 - стоят более 200 тысяч тенге. Буквы при этом могут быть разными.

- При покупке и оформлении автомобиля каждый гражданин обязан получить на автомобиль государственный регистрационный номер. За 2023 год автовладельцы Павлодарской области потратили на «красивые» или VIP-номера 324 миллиона тенге. Клиент может сделать выбор из номеров, представленных в специализированном ЦОНе, или заказать номер по своему усмотрению, - сообщил заместитель директора филиала НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Павлодарской области Рахат Кошанов.

Если в прошлом году автовладельцы Павлодарской области потратили на VIP-номера более 300 миллионов тенге, то за год до этого - 140 миллионов тенге. В филиале госкорпорации «Правительство для граждан» напоминают, что в случае продажи автомобиля клиент имеет право сохранить за собой «красивый» номер.