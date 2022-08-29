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Более 300 мероприятий пройдет в ВКО в рамках Дня Конституции
29 Августа 2022 22:21

Более 300 мероприятий пройдет в ВКО в рамках Дня Конституции

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На брифинге региональной службы коммуникаций Восточно-Казахстанской области и.о. руководителя управления внутренней политики Жанат Мекеева сообщила, какие мероприятия будут организованы в регионе ко Дню Конституции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

«В городах и районах области пройдут торжественные собрания, вручения паспортов молодым гражданам страны, а для маленьких восточноказахстанцев будут организованы конкурсы, викторины, блиц-опросы на знание Конституции, а также интеллектуальные и познавательные мероприятия»,- сказала Жанат Мекеева.

30 августа на всех центральных площадях городов и районов ВКО пройдут праздничные, концертные программы с участием творческих коллективов звезд эстрады.

«Любители вкусной еды могут насладиться гастрономическими фестивалями с дегустацией меда и блюд национальной кухни. Кроме этого, будет организована торговля продукциями крестьянских хозяйств» ,- сообщила спикер.

Она также проинформировала, что в рамках празднования Дня Конституции состоится открытие новых социальных объектов.

Мероприятия завершатся праздничным фейерверком.


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