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    18:13, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Более 300 медорганизаций функционирует в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном управлении общественного здравоохранения сообщили о функционирующих в городе медорганизациях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня столичное здравоохранение представлено 314 медицинскими организациями, из них 31 подведомственна акимату города, в том числе 16 организаций первичного звена и 9 организаций, оказывающих стационарную помощь, с фондом 4 030 койко-мест, в том числе 550 коек родовспоможения», - проинформировали в управлении.

    Также функционируют 1 станция скорой медицинской помощи и прочие организации (Высший медицинский колледж, База спецмедснабжения, Специализированный дом ребенка, Патологоанатомическое бюро и Центр по профилактике и борьбе со СПИД).

    Вместе с тем, первичную медико-санитарную помощь населению оказывают 1 ведомственная и 21 частная медицинские организации с прикрепленным населением – это порядка 300 тысяч человек.


    Теги:
    Здравоохранение Астана
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