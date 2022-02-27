Более 300 массовых спортивных мероприятий проходит ежегодно в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане ежегодно организуется более 300 различных массовых спортивных мероприятий. Об этом сообщил и. о. руководителя городского управления физической культуры и спорта Самат Жылкыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях развития и пропаганды массового спорта в столице еженедельно проводятся различные спортивные мероприятия. Летом планируем провести большой марафон по бегу. Также состоится международный турнир в честь погибшего Жаксылыка Ушкемпирова. В соревнованиях примут участие юные спортсмены из более чем 10 стран мира. До этого должен был пройти чемпионат Азии по легкой атлетике. К сожалению, из-за пандемии перенесли», - сказал Самат Жылкыбаев в ходе соревнований по зимнему триатлону в столице.

По словам руководителя управления, в последние годы в столице стремительно развивается массовый спорт.

«Ежегодно в городе организуется более 300 массовых спортивных мероприятий различного уровня. С каждым годом среди астанчан растет число тех, кто ведет здоровый образ жизни и занимается спортом», - говорит он.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане проходят соревнования по зимнему триатлону.

Триатлонная гонка состоит из 3 этапов. Первый - бег на 2,5 км, второй - велогонка и катание на лыжах. В соревнованиях принимают участие как профессиональные спортсмены, так и любители. К участию допускаются лица с 18 лет и выше, ограничений нет. Спортивное мероприятие организовано Управлением культуры и спорта города Нур-Султан и городской ассоциацией триатлона. По словам организаторов, в соревнованиях принимают участие 150 человек. Победителей ждут медали и памятные подарки.