Более 300 легкоатлетов выступили на двух турнирах в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В легкоатлетическом манеже Усть-Каменогорска состоялись Кубок Казахстана и чемпионат страны среди юниоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

По сообщению пресс-службы Федерации, общее количество принявших участие легкоатлетов составило более 300 человек со всех регионов Казахстана.

Добавим, что на Кубке Михаил Литвин смог отобраться на чемпионат мира в помещении. На дистанции 400 метров он финишировал, показав 46.46 секунды. Квалификационный период заканчивается 7 марта 2022 года. Сам ЧМ состоится в Белграде с 18 по 20 марта.