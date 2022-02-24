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Более 300 легкоатлетов выступили на двух турнирах в Усть-Каменогорске
24 Февраля 2022 21:34
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В легкоатлетическом манеже Усть-Каменогорска состоялись Кубок Казахстана и чемпионат страны среди юниоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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По сообщению пресс-службы Федерации, общее количество принявших участие легкоатлетов составило более 300 человек со всех регионов Казахстана.
Добавим, что на Кубке Михаил Литвин смог отобраться на чемпионат мира в помещении. На дистанции 400 метров он финишировал, показав 46.46 секунды. Квалификационный период заканчивается 7 марта 2022 года. Сам ЧМ состоится в Белграде с 18 по 20 марта.
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