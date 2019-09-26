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Более 300 камер видеонаблюдения планируют дополнительно установить в Павлодаре

26 Сентября 2019 16:28
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Более 300 камер видеонаблюдения планируют дополнительно установить в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сейчас к Центру оперативного управления (ЦОУ) областного центра подключено 117 камер, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

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Кроме того, в Павлодаре установлено более 4 тыс. профессиональных видеокамер, не соединенных с ЦОУ.

«База существующего ЦОУ устарела и не позволяет интегрировать другие камеры, - сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель руководителя регионального департамента полиции Жаскайрат Каиров. – Для этого будет устанавливаться соответствующее оборудование. Со временем горожане, имеющие у себя дома камеру видеонаблюдения, если пожелают, могут быть подключены к центру оперативного наблюдения».

Сейчас с ЦОУ областного центра интегрированы 117 камер.

«Чтобы охватить весь Павлодар, надо еще более 300 видеокамер, из них свыше 100 - на обеспечение дорожной безопасности, - уточнил Жаскайрат Каиров. - Камеры будут установлены не только в центре, но и в микрорайонах».

По словам спикера, центры оперативного управления появятся и в других городах области. В Аксу для него ЦОУ завершается строительство здания, закупка оборудования запланирована в 2020 году. Решается вопрос и по ЦОУ Экибастуза.

Отметим, что по инициативе полиции в салонах пассажирского транспорта установлены камеры видеонаблюдения, позволившие снизить количество карманных краж на 62,7%.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Безопасность, МВД РК,
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