Более 300 интернет-мошенничеств зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали более 300 фактов интернет-мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, чаще всего преступники обманывают североказахстанцев, используя сайты «Колеса», «Крыша», OLX и Instagram. Сценарии используют разные, в зависимости от сезона. За семь месяцев сотрудники криминальной полиции проверили 637 объявлений, из которых 61 заблокировали через администрации сайтов.

«Основная рекомендация о том, как не стать жертвой сетевых аферистов – никогда не торопиться при финансовых операциях в Интернете. Прежде чем нажать кнопку «подтвердить платеж» - надо несколько раз подумать, перепроверить информацию, позвонить с уточняющими вопросами в свой банк. Ни при каких обстоятельствах не нужно передавать третьим лицам свои персональные данные, номера и коды карт, пароли и данные SMS», - напомнил начальник управления криминальной полиции Петр Климов.

Полицейские пытаются разными способами достучаться до населения и предупредить киберпреступления: раздают памятки, создают ролики, проводят акции. Весной оперативники криминальной полиции создали аккаунты в социальных сетях @cyberpolice_sko и @anti_fraud_15. Полицейские публикуют в лентах рекомендации, памятки, информацию о фейковых аккаунтах, профилактические видеоролики.