27 Июля 2022 17:07

Более 300 иностранцев выдворили из страны в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 310 иностранцев выдворены за пределы страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С начала года в Алматы выявлено 15 904 нарушения миграционного законодательства РК. В 4 182 случаях к ответственности привлечены иностранные граждане.

«По постановлениям судов за пределы Республики Казахстан выдворено 310 иностранцев, в приемник-распределитель департамента полиции водворено 673 иностранца, не имеющих документов, удостоверяющих их личность. За 6 месяцев этого года трудовым иммигрантам выдано и продлено 34 162 разрешения на трудоустройство у физических лиц. Нашей приоритетной задачей является пресечение каналов незаконной миграции и выдворение иностранцев в гражданско-процессуальном порядке», – сообщил начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

В подразделении также проинформировали, что с начала года в Алматы проведено два республиканских оперативно-профилактических мероприятия «Мигрант» и «Нелегал».





Фото: polisia.kz