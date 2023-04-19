Более 300 иностранцев привлекли к административной ответственности в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О работе подразделений миграционной службы Жамбылской области по оформлению гражданства, выявлению нарушений правил пребывания иностранцев на территории Республики Казахстан сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации начальника управления миграционной службы Армана Турдалиева, в регионе временно зарегистрировано 2 830 иностранных граждан СНГ, установлено 178 лиц без гражданства и вида на жительство.

Спикер напомнил, что в 2020 году в Казахстане вступил в силу Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности».

«Согласно этому закону внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Законы РК «О миграции населения», «О правовом положении иностранцев», «Об органах внутренних дел». Предусмотрена полная отмена регистрации для всех категорий иностранцев, пребывающих в нашей стране до 30 суток. При этом необходимость уведомления о прибытии иностранцев возложена на принимающих лиц в течение трех рабочих дней», - пояснил он.

По данным миграционного ведомства, с начала года за нарушения правил пребывания в Республике Казахстан привлечено к административной ответственности 302 иностранных гражданина. Выдворено за пределы РК 72 гражданина СНГ, в том числе один - в порядке гражданского судопроизводства. За нарушения законодательства РК физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства, привлечено к ответственности 213 граждан Республики Казахстан.

«Возбуждено 11 уголовных дел за нарушение миграционного законодательства по статьям УК РК 392 (умышленное незаконное пересечение государственной границы РК вне пунктов пропуска) и ст. 394 (организация незаконной миграции, оказание услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан). В 2022 году подобных фактов не зафиксировано», - отметил Арман Турдалиев.

В Жамбылской области постоянно проживают 5 893 иностранца. Из них граждан СНГ – 5 457, граждан дальнего зарубежья - 17, а также лиц без гражданства - 7. С начала года виды на жительство оформил 141 иностранец, удостоверение лица без гражданства получил один.

Принадлежность к гражданству РК определена для 47 иностранцев. Принято в гражданство в упрощённом порядке – 370. Утрата гражданства оформлена для 338 лиц. Принятых в гражданство Республики Казахстан в упрощенном порядке зарегистрировано 542, принятых по Указам Президента РК – 54 человека.

«С начала года для 528 граждан оформлена перемены установочных данных, из них 501 сменил ФИО, 13 поменяли национальность, 14 - даты рождения. Зарегистрировано по месту жительства 22 835 граждан, из них внутри области - 14 368, из других областей - 8 312, прибывших из-за пределов РК – 155. Выдано 9 657 паспортов и 23 591 удостоверение личности. Восстановлено 4 295 утраченных документов. С регистрации снято 5 805 граждан, из них по заявлению собственника жилья - 5 729, а 76 выехали на ПМЖ за пределы РК», - отметил Арман Турдалиев.

«В случае пребывания иностранцем свыше 30 суток на территории Республики Казахстан принимающей стороне необходимо оформить разрешение на временное проживание. При этом необходимо обозначить цели. Это может быть прибытие на работу, учебу, лечение. Это могут быть бизнес-иммигранты, с целью воссоединения семьи и на постоянное жительство. Иностранцам, прибывшим на срок свыше 30 суток для вышеозначенных целей, оформляется разрешение на временное проживание. Вся ответственность за пребывание иностранца возлагается на принимающую и пригласившую иностранца сторону, обязанную направить уведомление», - пояснил начальник управления миграционной службы департамента полиции Жамбылской области Арман Турдалиев.