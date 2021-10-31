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    04:10, 31 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 300 граждан с неопределенным статусом выявлено в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичной полиции рассказали о проведении республиканской акции по выявлению лиц с неурегулированным статусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В сентябре прошлого года Министерство внутренних дел начало широкомасштабную акцию по выявлению лиц с неопределенным статусом. На базе медиа-центра Департамента полиции города Нур-Султан состоялся брифинг «О проводимой акции по выявлению лиц с неурегулированным статусом и без документов, удостоверяющих их личность». В мероприятии приняли участие начальник управления гражданства, иммиграции и эмиграции Комитета миграционной службы МВД РК Гани Шымырбаев, директор Казахстанского бюро по правам человека и соблюдению законности Денис Дживага, сотрудник по правовым вопросам национального офиса в Казахстане, УВКБ ООН Шолпан Олжабаева и заместитель начальника Управления миграционной службы ДП Анар Жомартова.

    Как отметил директор Казахстанского бюро по правам человека и соблюдению законности Денис Дживага, в Казахстане продолжается кампания по выявлению лиц без гражданства, которая продлится до мая 2022 года. «В рамках данной компании совместно с государственными органами неправительственные организации помогают лицам без гражданства в установлении гражданства. Оказывается бесплатная консультация и помощь по обращениям в консульства и посольства. Призываем всех граждан, у кого возникли проблемы с документами и не установлена гражданская принадлежность, не бояться, и пока идет кампания - обращаться в государственные и неправительственные организации», – рассказал Дживага.

    Специалист по вопросам безгражданства УВКБ ООН в Казахстане Шолпан Олжабаева рассказала, что с 2014 года запущена глобальная кампания #IBELONG (Я принадлежу) по полному искоренению в мире безгражданства к 2024 году. «Хочется отметить, что Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев тесно сотрудничает с государственными органами и неправительственными организациями. Эта кампания и совершенствование национального законодательства является вкладом Казахстана в глобальную кампанию», – отметила Шолпан Олжабаева.

    Во время проведения акции в столице было установлено 358 граждан с неопределенным статусом. Из них 104 человека имели паспорта 1974 года образца и более 140 человек старше 18 лет не оформили документов, удостоверяющих личность. Все лица признаны гражданами Республики Казахстан. Также признаны и документированы 112 человек, как лица без гражданства.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Астана Правоохранительные органы
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