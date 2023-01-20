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Более 300 госслужащих привлекли к административной ответственности за год в РК

20 Января 2023, 15:56
Более 300 госслужащих привлекли к административной ответственности за год в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Агентство РК по делам государственной службы в 2022 году провело 756 проверок в сфере государственных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе проверок выявили около 46 тысяч нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечены 602 должностных лица, к административной – 305 должностных лиц», - сообщил председатель Агентства Дархан Жазыкбаев на расширенном заседании коллегии государственного органа по итогам работы за 2022 год.

По его словам, также введена практика дистанционного мониторинга, когда действия предпринимаются, не дожидаясь жалоб услугополучателей.

На основе анализа и мониторинга Агентство направило более 1200 предложений в 21 центральный государственный орган и акционерное общество «Национальные информационные технологии» по профилактике нарушений и защите прав услугополучателей.

Ранее сообщалось, что Агентство разработало и внесло на рассмотрение Парламента законопроект по совершенствованию государственной службы. Одно из нововведений – возможность увольнения политических служащих по решению Президента в связи с утратой доверия. Уволенный по этой причине служащий не сможет вернуться на государственную службу в течение трех лет.

Также в этом году пройдет очередной отбор в президентский молодежный кадровый резерв. С декабря прошлого года введен в действие приказ, предусматривающий порядок исключения из резерва. Исключение будет осуществляться при получении гражданства другой страны, утере гражданства и увольнения с работы по отрицательным мотивам.


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