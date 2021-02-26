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    09:42, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Более 300 голов скота были на вольном выпасе в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 300 голов скота на вольном выпасе без присмотра установили за два дня акмолинские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    На территории Акмолинской области по инициативе начальника департамента в ходе ОПМ «Скотокрад» создана рабочая группа из опытных сотрудников полиции, которая осуществляет выезды в регионы области для выявления фактов краж. Промежуточные итоги свидетельствуют о том, что одним из условий, способствующих совершению краж скота, остается бесконтрольный его выпас.

    Одна из действенных мер профилактики краж скота — таврирование и биркование скотопоголовья. Как отмечают оперативники, перевозить скот, имеющий такие метки, ворам будет гораздо сложнее. Полицейским не составит трудностей проверить через базу данных и установить владельцев перевозимых коров или лошадей.

    Так, за два дня проведения оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад» раскрыто 12 краж скота. Задержано и изобличено в совершении краж 8 человек. Найдено и возвращено владельцам 17 голов скота.

    В дежурную часть Зерендинского РОП поступило заявление от 82-летней жительницы села Красный Кордон о том, что неизвестные в начале февраля из табуна похитили кобылу и жеребенка. Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч тенге. По факту стражи порядка начали досудебное производство по ч.1 ст.188-1 УК РК «Скотокрадство». В ходе ОПМ был установлен подозреваемый. Свою вину 48-летний мужчина признал. Как оказалось, в момент кражи он временно работал табунщиком.

    «На трассах и местных автодорогах выставлено 37 мобильных групп, которыми на местах осуществлялась проверка документов и досмотр перевозимого скота и мясной продукции. Дорожными полицейскими проверено 83 автомашины, перевозившие скот и мясную продукцию. В результате за нарушение законодательства составлено полицейскими 30 протоколов по ст. 406 КоАП РК. Проверено 92 пункта реализации скота и мяса (рынки, мини-рынков, мясокомбинаты и колбасные цеха). Проводились отработки и по выявлению бродячего скота. В результате в специализированные загоны водворено 315 голов скота, составлено 112 протоколов по ст. 408 КоАП РК», - добавили в ведомстве.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Акмолинская область
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