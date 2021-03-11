Более 300 фактов мошенничества: несуществующие авто продавали два павлодарца

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Два павлодарца размещали объявления о продаже машин и скрывались с предоплатой покупателей. Подозреваемых более чем в 300 фактах мошенничества задержали и водворили в ИВС Павлодара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«При проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции задержаны два жителя города Павлодара, подозреваемых в совершении мошеннических действий, - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов. - С декабря 2020 года по март 2021 года данные лица с использованием сотовых телефонов выкладывали на сайте «Kolesa.kz» объявления о продаже автомобилей марки «ВАЗ 2107», «ВАЗ 2114», «ВАЗ 2170», «ВАЗ 2190» по заниженным ценам от 250 тысяч до 400 тысяч тенге, фото которых копировали на этом же сайте».

Он добавил, что после того, как с ними связывались покупатели, продавцы просили отправить предоплату на карты «Каспи голд», зарегистрированные на других людей. Сняв полученные на карточки деньги, покупатели выбрасывали абонентские номера.

«Данные лица подозреваются в совершении более 300 мошенничеств», - отметил Нурлан Масимов.

По факту мошенничества начато досудебное уголовное расследование, отметили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. Подозреваемые в мошенничествах водворены в изолятор временного содержания Павлодара.

Тех, кто пострадал от мошеннических действий неизвестных людей по аналогичной схеме, департамент полиции Павлодарской области просит обращаться в полицию по месту жительства.