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Более 300 фактов купания в запрещенных местах выявлено в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рейды по купанию в неустановленных местах проводят полицейские Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции города.
Столичные полицейские совместно с представителями ДЧС проводят рейды по выявлению фактов купания людей в необорудованных местах, распитию спиртных напитков. Кроме того, проводится предупредительная работа среди рыбаков и отдыхающих. Как отмечают в полиции, зачастую на берегу Есиля купаются подростки без взрослых.
Так, с начала года выявлено 325 фактов купания в неустановленных местах.
30 июля текущего года в 18:55 часов в полицию поступило сообщение о том, что в реке под мостом Арқар по проспекту Б. Момышұлы обнаружен труп 12-летнего утопленника. Установлено, что около 16:00 часов двое мальчиков вышли из дома прогуляться, после решили искупаться. 12-летний ребенок прыгнул в воду и сразу же начал тонуть. Увидев происходящее, другой несовершеннолетний следом прыгнул в воду и попытался спасти, однако не смог ничего предпринять.
Стражи порядка проводят профилактику нарушений общественного порядка, с акцентом на недопущение распития алкоголя вблизи водоемов, что приводит к несчастным случаям.
Департамент полиции г. Нур-Султана настоятельно рекомендует жителям купаться в специально отведенных и оборудованных для этого местах, соблюдать карантинный режим. Родителям в каникулярный период следить за детьми и не оставлять их без присмотра.
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