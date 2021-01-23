Более 300 этнических казахов получили статус қандас в Карагандинской области в 2020 году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – По итогам 2020 года на историческую родину в Казахстан вернулись и получили статус қандас 13 тысяч человек. В Карагандинской области этот статус присвоен 322 людям, или 171 семье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Қандастар в Карагандинскую область прибыли из Узбекистана - 120 семей, или 203 человека; из Монголии - 43 семьи, или 106 человек; из Китая - 6 семей, или 11 человек; из Таджикистана - 1 семья, или 1 человек; из Кыргызстана - 1 семья, или 1 человек.

Из числа прибывших в трудоспособном возрасте - 205 человек, пенсионеров - 17, несовершеннолетних - 100.

Выдано и продлено 281 удостоверение «қандас».

Наибольшее количество людей со статусом қандас расселились в Темиртау - 102 семьи, или 177 человек; Караганде - 15 семей, или 17 человек; в Абайском районе - 10 семей, или 22 человека; Бухар-Жырауском районе - 8 семей, или 31 человек; Осакаровском районе - 12 семей, или 30 человек; в остальных регионах - 24 семьи, или 45 человек.

Всего с 1991 по 2020 год 1 млн 70,3 тысячи этнических казахов прибыли в нашу республику.

Стоит отметить, что в рамках госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017-2021 годы людям со статусом қандас предлагается добровольное переселение в регионы с дефицитом рабочей силы.