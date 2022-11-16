Более 300 электроавтобусов поставят в Астану в 2023 году

16 Ноября 2022, 20:09

16 Ноября 2022, 20:09

Более 300 электроавтобусов поставят в Астану в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане в 2023 году на линию выйдут свыше 300 электроавтобусов. Ожидается, что новые электроавтобусы позволят значительно обновить автопарк, ввести новые маршруты, сократить интервал ожидания автобусов на остановках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

ТОО «City Transportation Systems» на данный момент ведет работу с тремя инвесторами по обновлению и пополнению автобусного парка более 300 электроавтобусами. За счет частных инвестиций в городе также построен автобусный парк.

«Ранее в Астане на линию было выпущено 115 электроавтобусов. В зимний период текущего года планируется выпустить на линию еще 50 электроавтобусов», - сообщили в акимате.

Преимущества электроавтобусов в их экологичности - отсутствие вредных выбросов в атмосферу, экономность при их эксплуатации и др.

Кроме того, по данным акимата, с начала текущего года проведена работа по оптимизации 27-ми схем маршрутов общественного транспорта, запущены новые маршруты, внедрены новые участки Bus lane, добавлены 15 остановочных пунктов и др. За последние годы также установлено 70 теплых остановок, еще по 20 теплым остановкам ведутся работы по подключению к инженерным сетям», - говорится в сообщении акимата.

Фото: Александр Куприенко