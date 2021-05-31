Более 300 единиц огнестрельного изъяли у казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз доложил о ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия по изъятию оружия у населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством внутренних дел с 17 мая на территории республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие». Цель - предупреждение преступлений, совершаемых с применением оружия, выявление и конфискация оружия и боеприпасов из незаконного оборота, а также осуществление контроля за оборотом гражданского и служебного оружия», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия полиция изъяла из незаконного оборота более 328 единиц огнестрельного оружия. Из них 212 единиц гладкоствольного оружия, 38 единиц газового оружия, девять единиц ручного оружия, 27 единиц травматического оружия, 18 единиц электрического оружия.

«В связи с незаконным хранением и ношение оружия зарегистрировано 134 материала по статье 287 УК РК. За незаконное хранение и ношение оружия 195 граждан привлечены к административной ответственности по статье 482 Кодекса об административных правонарушениях РК. Кроме того, проверено 994 юридических лица. Из них проверено 72 специализированных магазина по торговле оружием, 9782 фермерских и крестьянских хозяйств и 84490 владельцев гражданского оружия», - перечислил представитель МВД.

«В результате проверки выявлено 3196 нарушений. Из них 2404 нарушили правила хранения и ношения оружия, 792 привлечены к ответственности за нарушение порядка регистрации и перерегистрации оружия», - заключил Н. Ораз.



