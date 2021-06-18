Более 300 единиц медоборудования закупят в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала этого года более 3 тысяч врачей и медперсонал, задействованные в борьбе с коронавирусом, получили выплаты более чем на 3 млрд тенге. Об этом рассказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В системе здравоохранения первоочередной задачей остается улучшение качества оказания медицинской помощи, недопущение роста заболеваемости ковидной инфекцией. Для этого в регионе принимаются все возможные действенные меры и ограничения. Очень важно, что не остается без внимания действительно самоотверженный труд наших медиков. С начала этого года более 3 тысяч наших врачей и медперсонал, задействованные в борьбе с коронавирусом, получили выплаты более чем на 3 млрд тенге», - сказал аким Акмолинской области на брифинге в СЦК.

По его словам, благодаря поддержке Правительства удалось значительно улучшить материально-техническую базу объектов здравоохранения. В этом году для дооснащения медорганизаций будет закуплено более трехсот единиц медицинского оборудования.