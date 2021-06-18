Более 300 единиц медоборудования закупят в Акмолинской области
«В системе здравоохранения первоочередной задачей остается улучшение качества оказания медицинской помощи, недопущение роста заболеваемости ковидной инфекцией. Для этого в регионе принимаются все возможные действенные меры и ограничения. Очень важно, что не остается без внимания действительно самоотверженный труд наших медиков. С начала этого года более 3 тысяч наших врачей и медперсонал, задействованные в борьбе с коронавирусом, получили выплаты более чем на 3 млрд тенге», - сказал аким Акмолинской области на брифинге в СЦК.
По его словам, благодаря поддержке Правительства удалось значительно улучшить материально-техническую базу объектов здравоохранения. В этом году для дооснащения медорганизаций будет закуплено более трехсот единиц медицинского оборудования.